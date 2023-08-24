Подмосковье 24 августа 2023, 18:16 Два лицея в Химках вошли в число лучших школ России

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Лицей № 12 и Химкинский лицей вошли в топ-200 лучших образовательных учреждений России. Рейтинг основан на количестве выпускников, поступивших в престижные вузы страны.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Главными критериями при подсчете стали участие школьников в олимпиадах и результаты единых государственных экзаменов.

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«Педагогический коллектив гордится тем, что не первый год Химкинский лицей входит в топ-200 лучших общеобразовательных учреждений России по конкурентоспособности выпускников. Это результат большой работы всего педагогического коллектива, а также серьезного отношения к выбору профиля обучения учениками и поддержки родителей», — рассказала директор лицея Лидия Куманяева.

Еще 16 образовательных учреждений Химок попали в рейтинг лучших школ, гимназий и лицеев Московской области.

«Мы гордимся успехами наших школ и учеников, которые достигают высоких результатов в образовании. Это заслуга наших талантливых педагогов, которые поддерживают и развивают образовательные проекты, вкладывают все ресурсы для того, что наши школы становились для ребят отличным трамплином в будущее. В этом году в химкинские школы пойдут более 36 тысяч учеников», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, что в ближайшие годы в округе построят еще 15 детских садов и шесть школ, также отремонтируют пять образовательных учреждений. Всего за последние 10 лет в Химках появилось более 40 школ, лицеев и детских садов. Благодаря программе «Палисадики» в округе открылось девять мини-садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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