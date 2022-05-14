Два красногорских завода справились с импортозамещением

Машиностроительные заводы Красногорска «Бецема» и «Бестром» справились с задачей импортозамещения. Чтобы российским предприятиям было легче работать, в РФ стартовал федеральный проект «Выбирай свое».

Практики импортозамещения на подмосковных заводах оценил депутат Московской областной думы Сергей Маликов, осмотрев вместе с главой городского округа Красногорск Дмитрием Волковым производственные площади.

«Сегодня перед нами стоят серьезные задачи — многое нужно заменить или вернуться к нашим старым добрым технологиям, которые по каким-то неведомым причинам не используются», — сказал он.

Маликов назвал работу «Бестрома» ярким примером давнего и успешного импортозамещения. У завода свое конструкторское бюро и собственные разработки. Запчасти на нем используют российские.

Завод «Бецема» основали в 1932 году. Он является одним из лидеров российского машиностроения. В этом году предприятию исполняется 90 лет.

Руководитель предприятия и председатель совета депутатов Красногорска Сергей Трифонов во время выезда рассказал о нюансах производственного процесса.

«Совсем недавно по всей стране стартовал партийный проект „Выбирай свое“. Он связан непосредственно с импортозамещением — как помочь нашим предприятиям законодательно, финансово, информационно, политически, во всех областях», — напомнил Маликов.

«Выбирай свое» — федеральный проект «Единой России», созданный с целью реализации импортозамещения на законодательном уровне.