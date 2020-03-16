Первые два корпуса ЖК «Спасский мост» в Красногорске сдали. Ключи начнут выдавать 30 марта

Первые два корпуса ЖК «Спасский мост» в Красногорске готовы к заселению. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Ключи от квартир в корпусах номер 9 и 10.1 начнут выдавать 30 марта.

«Восстановлены права 754 граждан первых двух корпусов ЖК „Спасский мост“. В ближайшее время гражданам будут выданы ключи от квартир», ─ уточнила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Строительство жилого комплекса началось в августе 2014 года. Застройщиком выступило ООО «ОблТоргУниверсал».

Изначально сдать корпуса планировалось в третьем квартале 2019 года. Срок отодвинулся из-за отказа ресурсоснабжающей организации в присоединении корпусов 11.1, 11.2 к теплоснабжению.

Поле этого приняли решение изменить разрешение на строительство в части разделения на этапы. Это позволило ввести корпуса 9, 10.1 в эксплуатацию, на которые справки о выполнении технических условий получили ранее.

Сейчас компания решает вопрос о теплоснабжении корпусов 11.1,11.2,10,2. Их ввод запланировали на второй квартал текущего года.