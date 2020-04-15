    15 апреля 2020, 16:25

    Два корпуса МОНИКИ обустроят в Подмосковье для пациентов с СОVID-19 к концу недели

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Срочное перепрофилирование корпусов Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского вышло на финишную прямую. Два помещения переделают в инфекционные отделения для пациентов с СОVID-19.
    Два корпуса МОНИКИ обустроят в Подмосковье для пациентов с СОVID-19 к концу недели

    Работы выполнят до конца недели. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

    В пятом, шестом корпусах рабочие завершают монтаж системы подачи медицинских газов и фильтр-блоков в приемных отделениях

    Владимир Локтев.
    Два корпуса МОНИКИ обустроят в Подмосковье для пациентов с СОVID-19 к концу недели | Изображение 1

    Он уточнил, что на переоснащение помещений отвели десять дней. В инфекционных отделениях развернут 120 новых коек с подачей кислорода.

    Больницы готовят по всему Подмосковью

    В апреле инфекционные отделения развернут еще в Подольске, Жуковском, Звенигороде, Талдоме, Егорьевске, Солнечногорске.

    В Подмосковье и столице оперативно проверили все больницы, в которых создадут места для пациентов с коронавирусом. Их обеспечат необходимым оборудованием. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.

    За последние сутки в России выявлено еще 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые COVID-19 подтвердился у жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов.