Два корпуса МОНИКИ обустроят в Подмосковье для пациентов с СОVID-19 к концу недели

Работы выполнят до конца недели. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В пятом, шестом корпусах рабочие завершают монтаж системы подачи медицинских газов и фильтр-блоков в приемных отделениях Владимир Локтев.

Он уточнил, что на переоснащение помещений отвели десять дней. В инфекционных отделениях развернут 120 новых коек с подачей кислорода.

Больницы готовят по всему Подмосковью

В апреле инфекционные отделения развернут еще в Подольске, Жуковском, Звенигороде, Талдоме, Егорьевске, Солнечногорске.

В Подмосковье и столице оперативно проверили все больницы, в которых создадут места для пациентов с коронавирусом. Их обеспечат необходимым оборудованием. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.

За последние сутки в России выявлено еще 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые COVID-19 подтвердился у жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов.