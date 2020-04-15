Два корпуса МОНИКИ обустроят в Подмосковье для пациентов с СОVID-19 к концу недели
Работы выполнят до конца недели. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
В пятом, шестом корпусах рабочие завершают монтаж системы подачи медицинских газов и фильтр-блоков в приемных отделенияхВладимир Локтев.
Он уточнил, что на переоснащение помещений отвели десять дней. В инфекционных отделениях развернут 120 новых коек с подачей кислорода.
Больницы готовят по всему Подмосковью
В апреле инфекционные отделения развернут еще в Подольске, Жуковском, Звенигороде, Талдоме, Егорьевске, Солнечногорске.
В Подмосковье и столице оперативно проверили все больницы, в которых создадут места для пациентов с коронавирусом. Их обеспечат необходимым оборудованием. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.
За последние сутки в России выявлено еще 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые COVID-19 подтвердился у жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов.