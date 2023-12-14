Подмосковье 14 декабря 2023, 08:43 Два катка с искусственным льдом откроют в Ленинском округе Unsplash

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Два бесплатных катка с искусственным покрытием откроют в Ленинском округе. Один из них будет работать в микрорайоне Восточное Бутово, а второй в жилом комплексе «Пригород лесное». Обе ледовые площадки будут работать всю зиму.

Площадь катка в микрорайоне Восточное Бутово составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Рабочие уже установили основание и борты, продолжают стелить лед. Как только с этим закончат, на площадку выйдет заливочный комбайн. Он отполирует и выровняет покрытие с помощью горячей воды.

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Рядом с катком смонтировали павильон проката. За дополнительную стоимость жители и гости округа смогут взять коньки. Также установят звуковую и световую аппаратуру для мероприятий.

Откроют каток уже в конце этой недели. Здесь покажут ледовое шоу Ильи Авербуха с участием известных российских фигуристов.

Такой же бесплатный каток с искусственным льдом организуют и на базе Мисайловской школы № 1 в жилом комплексе «Пригород лесное».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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