Два катка на стадионах зальют в Жуковском. Еще три появится во дворах

Покататься на коньках в Жуковском этой зимой можно будет на стадионах «Метеор» и «Стрела». А еще три катка зальют во дворах города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На этой неделе Жуковский начали украшать к Новому году. На площади около Дворца культуры приступили к монтажу новой городской елки. Ее высота составит 15 метров, а от верхушки будет отходить купол из гирлянд диаметром 30 метров.

Глава городского округа Юрий Прохоров надеется, что новогодняя елка понравится жителям. «В настоящий момент ведутся работы по ее монтажу. В этом году центральная площадь города заиграет более яркими красками», — сказал Юрий Прохоров.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Елки появятся на набережной по улице Федотова, в сквере по улице Луч и в городском парке. Новогодние деревья также установят в восьми дворах, семи крупных торговых центрах и во всех школах.

«Новогоднюю елку в парке зажжем 1 декабря. В этот день состоится праздничное мероприятие, посвященное встрече русской зимы. Начало в 17:00», — объявил Юрий Прохоров и добавил, что жителей и гостей города ждет разнообразная развлекательная программа: игры, конкурсы, выступления творческих коллективов, фейерверк. Также 1 декабря в парке установят самовар на 300 литров.

Помимо этого, город украсит большой новогодний шар в виде елочной игрушки, фигурки оленей, запряженных в сани, перетяжки из гирлянд и световые консоли, которые разместят на столбах.

Жуковчанка Елена Соколова вспомнила, что сани с оленями появились впервые в прошлом году. «Нам очень понравились, радуют глаз, пробуждают новогоднее настроение, да и просто это хорошее место для фото. Шар стоит зимой уже несколько лет. Это мини-копия того, который в свое время был на Красной площади», — рассказала Елена. Ее дочка Маша призналась, что больше всего ждет оленей, потому что очень хочет снова посидеть в санях.

Новогоднее настроение жителям и гостям Жуковского также подарят праздничные универсальные ярмарки. Они откроются на улице Гагарина рядом с рынком «Театральный» (с 16 по 22 декабря), а также на улице Гудкова (с 23 по 29 декабря и со 2 по 8 января).

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Ну и, конечно же, новогодние праздники не могут обойтись без катания на коньках и лыжах. Открытые катки для массового посещения будут работать на стадионах «Метеор» и «Стрела».

На стадионе «Метеор» сейчас также строится крытый каток, который предназначен для круглогодичного использования. Его открытие намечено на начало 2020 года. Для детей, занимающихся фигурным катанием и хоккеем в центре спорта «Метеор», занятия на катке будут бесплатными. Для обычных посетителей услуги катка будут предоставляться платно.

Катки зальют и в трех дворах города, по адресам: улица Молодежная, дома 13, 17, 21; улица Гагарина, 54 и улица Чкалова, дома 33, 35. Лыжные трассы организуют в Цаговском лесу, а также в городском парке. В парке зимой — как и всегда — будут работать горки для катания на тюбингах и ряд аттракционов.