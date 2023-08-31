Подмосковье 31 августа 2023, 09:48 Два избирательных участка организуют в Мариуполе для выборов губернатора Подмосковья пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Участки для выборов губернатора Подмосковья организуют в Мариуполе. Отдать свой голос жители смогут в двух местах, одно из которых расположится в городском вузе. Здание, где обустроят участок, уже почти полностью восстановили.

В пристройке к образовательному учреждению провели капитальный ремонт: покрасили стены и потолок, установили новые окна, входную группу и двери. В помещениях поставили новую мебель и провели электричество. Все работы полностью завершат к 2 сентября.

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Те, кто сейчас строит избирательные участки, сами придут сюда в день выборов. В подшефных Московской области районах работают врачи, учителя, разнорабочие и волонтеры. Это несколько десятков тысяч подмосковных специалистов.

«Я приехал из Ивантеевки, должность — маляр. Здесь я нахожусь два месяца, еще буду находиться полгода в командировке. Мы сдаем сейчас объекты, докрашиваем стены. Я сам буду голосовать на этом объекте, потому что буду находиться здесь еще полгода», — поделился маляр Дмитрий Семенов.

На склад уже завезли урны, бланки, канцелярию, калькуляторы — все необходимое для оформления избирательных участков.

Заместитель министра территориальной политики Подмосковья Юлия Ольшанская рассказала, что на участках в Мариуполе все будет организовано так же, как и в регионе.

«Поскольку здесь находится несколько десятков тысяч командированных специалистов, то мы посчитали своей обязанностью предоставить им право проголосовать, и мы здесь исполняем распоряжение губернатора. Он считает, что это наша прямая обязанность, поэтому мы здесь для того, чтобы сделать все так же, как у нас в Подмосковье», — сказала она.

Также предоставят право голоса и военным. Для них специально принесли переносные урны, чтобы они моги проголосовать прямо на позициях.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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