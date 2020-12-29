Два ДК откроют после капитального ремонта в Подмосковье 30 декабря

Дворец культуры «Балашиха» откроется 30 декабря после капремонта. Здание было построено еще в 1954 году, но капитальный ремонт в нем провели впервые. В этот же день в Балашихе состоится открытие досугового центра «Северный». Кроме этого, в уходящем году в Московской области успеют открыть две модельные библиотеки.

Дворец культуры «Балашиха»

ДК «Балашиха» — один из самых крупных дворцов культуры в Подмосковье, его площадь составляет свыше 6 тысяч м².

На капитальный ремонт было выделено 328,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» по госпрограмме «Культура Подмосковья». Большую часть средств составили выделенные из бюджета Московской области — 234,6 млн рублей, из бюджета г. о.Балашиха было потрачено 93,9 миллиона рублей.

В ходе работ были заменены инженерные коммуникации, проведен ремонт фасада, зрительных залов и иных досуговых и административных помещений, выполнено благоустройство прилегающей территории. Сейчас ДК полностью оснащен новой мебелью и оборудованием.

После капитального ремонта в ДК «Балашиха» будет работать два зала. Малый многофункциональный зал будет передан театральному коллективу «Орфей». Всего во дворце 37 досуговых помещений, в том числе 11 кружковых, в них смогут заниматься более полутора тысяч человек.

Дворец культуры «Балашиха» — основная площадка для проведения городских, областных и международных мероприятий. Планируется, что охват населения, которое будет участвовать в его работе, составит более 100 тысяч человек.

Досуговый центр «Северный»

30 декабря в городском округе Балашиха состоится открытие досугового центра «Северный», который расположен в бывшем военном городке «Северный». Досуговый центр был построен в 1958 году и является единственным учреждением культуры в микрорайоне.

На капитальный ремонт центра были выделены средства в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», из бюджета Московской области — 101,7 млн руб., из средств бюджета муниципального образования — 5,3 млн рублей.

В «Северном» заменили инженерные коммуникации, отремонтировали зрительный зал, фасад, а также все досуговые и административные помещения. Теперь здесь новая мебель и оборудование. Досуговый центр может охватить 3500 местных жителей. В нем может одновременно заниматься до 200 человек.

Модельные библиотеки

В Московской области до конца года будут открыты две модельные библиотеки, модернизированные в рамках нацпроекта «Культура». Это Библиотечный информационно-культурный центр «ЦБС им. А.Белого» в Балашихе и «Решоткинская сельская библиотека им. Ю. П. Артюхина» в Клину.

Обе библиотеки стали победителями конкурса на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» на 2021 год и были включены в дополнительный набор 2020 года.