Еще два детских сада построят в Балашихе к 2021 году. В них пойдут 160 ребят

В Балашихе построят два детских сада на 80 мест каждый. Откроют их в 2021 году, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Детские сады появятся по адресу: улица Твардовского, дома 12 и 26. В следующем году подготовят проектную документацию и начнут строительство.

«Подмосковье динамично развивается — появляются новые жилые кварталы, увеличивается население округов, в связи с чем чувствуется нехватка детских учреждений как дошкольных, так и образовательных», — отметил Владислав Коган.

Министр имущественных отношений добавил, что ведомство вместе с администрациями муниципалитетов Подмосковья проводят большую работу по отбору подходящих участков для будущих детских садов и школ.

«Приятно, что в каждом вновь построенном детском учреждении есть наше участие», — заключил Владислав Коган.

В следующем году в Балашихе откроют детский сад на 110 мест. Находится он в микрорайоне Авиаторов.