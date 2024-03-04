Подмосковье 04 марта 2024, 13:12 Два детских сада построят в подмосковном ЖК «Южная Битца» в 2024 году Источник фото: Виктория Селиванова

Читать 360tv в

Два детских сада откроются в подмосковном ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа в 2024 году. Строительство идет по графику.

Отделочные работы в детском саду № 4 находятся на стадии укладки плитки и шпаклевки стен. Параллельно идет строительство дошкольного учреждения № 3 — уже завершены монолитные работы.

Реклама

По словам директора по строительству Александра Гуля, ориентировочная дата завершения работ по строительству детского сада № 4 — июнь, а сад № 3 примет малышей в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».