Два детских сада открыли в Королеве

В городском округе Королев открыли два детских ясли-сада. «Светлячок» и «Белочка» расположены в центральном районе города на улицах Карла Маркса 12а и Циолковского 12. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новые детские сады уже успели оценить дети. На церемонии открытия присутствовал и глава города Александр Ходырев.

«С первого дня мы контролировали ход строительства детских садов. На строительных площадках была хорошая дисциплина, что позволило сдать объекты в срок и построить новые, красивые, светлые и современные здания. Я всех благодарю и поздравляю с открытием», — сказал он.

Оба ясли-сада построены в рамках национального проекта «Демография». Они появились на месте старых учреждений, которые не соответствовали современным требованиям и вмещали значительно меньше детей.

Каждый детский сад рассчитан на 190 мест. Это трехэтажные здания общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. Там размещены группы со спальнями и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

Кроме того, благоустроили и прилегающие к учреждениям территории. Там оборудовали спортивные и игровые площадки, а весной высадят цветы и деревья.