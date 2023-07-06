Подмосковье 06 июля 2023, 14:23 Два детских сада капитально отремонтируют в Солнечногорске к сентябрю

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Капремонт детских садов № 32 и № 35 завершат в Солнечногорске к началу учебного года. Общая строительная готовность первого составляет почти 60%, а второго — 50%.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с родительским активом, муниципальными депутатами Алексеем Мартиросяном и Дмитрием Байрашевским оценили ремонтные работы.

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В детском саду № 32 идет монтаж фасада, слаботочных систем, перегородок и отделочные работы. Там уже обновили кровлю и решили вопрос подтопления подвала.

В детском саду № 35 «Клубничка» подрядчики монтируют кровлю и фасад, обновляют инженерные системы, перегородки, оконные блоки. При демонтаже специалисты выявили скрытые дефекты, устранение которых заняло время. В течение двух недель строители планируют нагнать график работ.

«В текущем году при поддержке губернатора Андрея Воробьева мы капитально ремонтируем две школы и два детских сада — это один из самых больших объемов работ в регионе. Вместе с родителями, депутатским корпусом продолжаем регулярно контролировать ход работ», — рассказал Константин Михальков.

Дошкольные учреждения обновят в рамках губернаторской программы «Образование Подмосковья» к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал тщательно контролировать ремонт школ в регионе.

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