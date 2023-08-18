18 августа 2023, 15:48
Два детских сада капитально отремонтируют в Мытищах к концу августа
Детские сады на Новомытищинском проспекте и улице Ветеранов в Мытищах примут воспитанников 1 сентября. Сейчас в учреждениях завершается капитальный ремонт.
В коррекционном детском саду на Новомытищинском проспекте уже заменили электрику и систему канализации. Вскоре рабочие приступят к монтажу наличников, устройству плинтусов и проведут благоустройство территории.
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В детском саду на улице Ветеранов специалисты убрали плесень, демонтировали полы, отремонтировали фасад и сделали отмостку. Территория учреждения также преобразится. Там установят игровой комплекс, качели и песочницу.
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Детские сады
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