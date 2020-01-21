Два детских сада достроят в Ивантеевке к июлю

Два детских сада в Ивантеевке будут достроены к июлю текущего года. Сотрудники подмосковного Минстроя провели выездное совещание, в нем приняли участие представители администрации округа и подрядной организации.

Строящиеся детские сады на 125 и 190 мест расположены на улицах Южная и Хлебозаводская. В настоящее время на объектах ведутся работы по устройству кровли, установке оконных блоков, монтажу вентилируемых фасадов, внутренних инженерных сетей, а также отделка помещений.

«Производство работ в графике. Завершить строительство детских садов планируется к июлю этого года», — подчеркнул министр строительного комплекса Владимир Локтев.

В детских садах, помимо игровых и спальных комнат, оборудуют музыкальные и физкультурные залы, методические и медицинские кабинеты, а также вспомогательные и технические помещения. На прилегающей территории разместятся спортивные и игровые площадки, установят теневые навесы.

В ходе совещания представители Минстроя поставили задачу обеспечить ввод садов в установленные сроки. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография» с федеральным софинансированием.