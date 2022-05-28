Два детских лагеря в Богородском округе проверили на готовность к лету

В Богородском городском округе проверили летние лагеря «Мир» и «Мир на озере». Их обновили, чтобы сделать отдых для детей еще более комфортным.

Оба лагеря находятся в пяти километрах от Ногинска. «Мир» расположен в хвойном лесу и уже не первый сезон принимает гостей. «Мир на озере» начнет работать после ремонта с 1 июня.

«Здесь мы полностью отремонтировали обеденный зал и перешли на этап благоустройства», — пояснил генеральный директор оздоровительного комплекса «Мир» Виктор Балюбаш.

В лагере уложили плитку на дорожки, вставили пластиковые окна, заменили шкафы, купили новые шторы и тюль.

Источник фото: телеканал «360»

В «Мире на озере» проводили первый этап реконструкции — капитально отремонтировали все санитарные технические узлы, поменяли магистральные трубы, коммуникации и привели все под современный стандарт.

Лагеря находятся недалеко друг друга — их разделяет проезжая часть и небольшая проселочная дорога. На территориях размером около шести гектаров располагаются по два корпуса для проживания, спортивные площадки, бассейн, столовая. А лагерь «Мир на озере» развернут на острове.

Источник фото: телеканал «360»

«В июне мы будем получать санитарно-эпидемиологическое заключение на водоем. Если Роспотребнадзор нам его даст и разрешит купание детей, то, конечно, будем купать», — отметил Балюбаш.

Продумали для детей и досуговую программу. Ее поделят на два блока. С 10:00 до 13:00 — кружки и занятия по интересам. После тихого часа будут общелагерные мероприятия: детям предстоит побороться за лучший отряд смены.

Источник фото: телеканал «360»

Замглавы администрации Богородского городского округа Олег Шойко пояснил, что комиссию по приему лагерей организуют ежегодно. В ее состав входят все ведомства, которые отвечают за жизнь и безопасность, в том числе МЧС и Роспотребнадзор.

Детские оздоровительные лагеря «Мир» и «Мир на озере» планируют провести четыре смены по 235 человек каждая. Первая начнется 1 июня — одновременно в двух комплексах. Все путевки уже раскупили.