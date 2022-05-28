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    28 мая 2022, 01:03

    Два детских лагеря в Богородском округе проверили на готовность к лету

    В Богородском округе проверили лагеря «Мир» и «Мир на озере»

    Александра Ломейко

    В Богородском городском округе проверили летние лагеря «Мир» и «Мир на озере». Их обновили, чтобы сделать отдых для детей еще более комфортным.

    Два детских лагеря в Богородском округе проверили на готовность к лету

    Оба лагеря находятся в пяти километрах от Ногинска. «Мир» расположен в хвойном лесу и уже не первый сезон принимает гостей. «Мир на озере» начнет работать после ремонта с 1 июня.

    «Здесь мы полностью отремонтировали обеденный зал и перешли на этап благоустройства», — пояснил генеральный директор оздоровительного комплекса «Мир» Виктор Балюбаш.

    В лагере уложили плитку на дорожки, вставили пластиковые окна, заменили шкафы, купили новые шторы и тюль.

    Два детских лагеря в Богородском округе проверили на готовность к лету | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В «Мире на озере» проводили первый этап реконструкции — капитально отремонтировали все санитарные технические узлы, поменяли магистральные трубы, коммуникации и привели все под современный стандарт.

    Лагеря находятся недалеко друг друга — их разделяет проезжая часть и небольшая проселочная дорога. На территориях размером около шести гектаров располагаются по два корпуса для проживания, спортивные площадки, бассейн, столовая. А лагерь «Мир на озере» развернут на острове.

    Два детских лагеря в Богородском округе проверили на готовность к лету | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «В июне мы будем получать санитарно-эпидемиологическое заключение на водоем. Если Роспотребнадзор нам его даст и разрешит купание детей, то, конечно, будем купать», — отметил Балюбаш.

    Продумали для детей и досуговую программу. Ее поделят на два блока. С 10:00 до 13:00 — кружки и занятия по интересам. После тихого часа будут общелагерные мероприятия: детям предстоит побороться за лучший отряд смены.

    Два детских лагеря в Богородском округе проверили на готовность к лету | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Замглавы администрации Богородского городского округа Олег Шойко пояснил, что комиссию по приему лагерей организуют ежегодно. В ее состав входят все ведомства, которые отвечают за жизнь и безопасность, в том числе МЧС и Роспотребнадзор.

    Детские оздоровительные лагеря «Мир» и «Мир на озере» планируют провести четыре смены по 235 человек каждая. Первая начнется 1 июня — одновременно в двух комплексах. Все путевки уже раскупили.