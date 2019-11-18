Два десятка многодетных семей получили земельные участки в Шатуре

20 многодетных семей из Шатуры получили земельные участки. Недвижимость площадью от 10 до 15 соток предоставляется бесплатно. Власти городского округа пообещали проложить дороги и подвести к участкам электричество. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Осенью у семьи Сучковых забот в саду немало: маме Жанне надо обрезать и укрыть розы, а их у хозяйки почти 70 кустов. Жить в загородном доме Сучковы мечтали давно. Когда родился третий ребенок, поняли — в однушке большой семье тесно. В 2014 многодетная семья бесплатно получила земельный участок. На материнский капитал построили небольшой дом в 53 квадратных метра. Обжились. В феврале 2016 у Жанны и Максима родилась Таисия, в 2018 на свет появился Артем. И снова семье пришлось увеличивать жилплощадь — к дому сделали пристройку.

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Максим и Жанна Сучковы рассказывают, что проект рисовали сами, особое внимание уделили большой веранде. «Где детская будет, где спальня наша, где гардеробная, где зал, как лестницу расположить. Для меня очень было важно, чтобы была открытая веранда! Я этим болела, даже ночью вставала и рисовала, как это все будет», — поделилась Жанна.

Теперь в доме помещается вся большая семья Сучковых. Полученный земельный участок стал хорошим стартом для реализации мечты.

Такие же приятные хлопоты сейчас впереди еще у 20 многодетных семей. В администрации городского округа Шатура состоялась жеребьевка земельных участков площадью от 10 до 15 соток. Все участки сформированы и поставлены на кадастровый учет. За время реализации программы администрация городского округа Шатура обеспечила более 300 многодетных семей недвижимостью в виде земельного участка.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Глава муниципалитета Андрей Келлер напомнил, что участок предоставляется бесплатно в коллективную собственность родителей и детей.

«Мы обеспечиваем им подведение электричества и оплачиваем эту услугу. Мы строим дорогу за свой счет. Что касается воды и газа — каждая семья получает технические условия и дальше определяется самостоятельно», — пояснил Андрей Келлер.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Семья Курочкиных — счастливые обладатели новой недвижимости в деревне Лемешино. Участок в 15 соток находится в тихом месте, рядом лес и озеро — это то, о чем мечтала большая семья. Вместе с тремя дочерьми Ясенией, Елизаветой и Софией родители планируют переехать жить за город. Теперь все в руках главы семейства — нужно построить дом.

«Не каждая многодетная семья может себе позволить купить участок, даже самый дешевый. С большим количеством детей — сложновато. А так это все-таки очень хороший старт для строительства своего будущего», — уверены Денис и Мария Курочкины.

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Земля предоставляется многодетным для улучшения жилищных условий — на своем участке семья может построить дом. Претендовать на земельный участок могут семьи, где воспитываются трое и более несовершеннолетних детей.

Важное условие: в собственности у многодетных не должно быть земли, тогда администрация предоставит положенные сотки.

Впрочем, участок себе может подыскать и сама семья. Недвижимость необходимо будет поставить на кадастровый учет и принести документы в соответствующий отдел администрации. Понесенные на оформление земли затраты компенсируют многодетной семье из местного бюджета.

В городском округе Шатура еще 20 семей стоят в очереди на землю. Участки для многодетных формируются.