Два брата из подмосковного детского дома обрели семью во время пандемии

Когда началась пандемия коронавируса, семья Заик из городского округа Серпухов взяла на время двух мальчиков. Карантин закончился, а Миша и Максим остались в семье навсегда.

Мише Балашову 10 лет, Максиму Файзову — девять. Мальчишки стали членами семьи Валентины и Федора Заики только в феврале. Супруги забрали их из детского дома на время карантина. А обратно решили уже не отдавать. И Максим с Мишкой такие не одни.

Егор, Сережа и Коля тоже обрели семью. Сейчас Федор и Валентина Заика воспитывают семь приемных детей. А за 12 лет супруги вырастили 16 ребят.

Началось все с просьбы родной дочки подарить ей сестренку или братика. На что супруги отреагировали сиюминутным согласием. Так, в 2008 году в семье Заик появился ребенок из детского дома, а Миша и Максим стали 15-м и 16-м по счету приемными, но такими родными сыновьями.

Оба супруга выросли в больших семьях и свою другой не представляют. Поэтому опасения знакомых, связанные с непредсказуемыми последствиями пандемии, проигнорировали. И, говорят, ни разу не пожалели.

Таких смелых крепких семей, решившихся забрать детей из детдомов во время пандемии, в Подмосковье немало. Андрей Воробьев отметил каждого, поблагодарив за большое сердце.