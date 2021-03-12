Два аварийных дома Орехово-Зуева снесли после обращений на «Доброделе»

Аварийные дома № 25 и 29 снесли в Орехово-Зуеве. Они находились на Московской улице. Постройки получили статус незавершенных после обращений жителей через «Добродел».

Аварийные деревянные дома были двухэтажными. Их признали подлежащими сносу, сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Оба дома были расселены. В начале этого года произвели снос двух аварийных зданий общей площадью более 1100 квадратных метров Владислав Гордиенко.

Освободившиеся участки земли уже очистили от строительного мусора. А всего за последние три года в Орехово-Зуевском округе выявили 135 незавершенных объектов.

Из них 29 оказались самовольными. На сегодняшний день здесь снесли или привели в нормативный вид 93 здания. Работу будут продолжать.