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    12 марта 2021, 13:34

    Два аварийных дома Орехово-Зуева снесли после обращений на «Доброделе»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Аварийные дома № 25 и 29 снесли в Орехово-Зуеве. Они находились на Московской улице. Постройки получили статус незавершенных после обращений жителей через «Добродел».

    Два аварийных дома Орехово-Зуева снесли после обращений на «Доброделе» | Изображение 1

    Аварийные деревянные дома были двухэтажными. Их признали подлежащими сносу, сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

    Оба дома были расселены. В начале этого года произвели снос двух аварийных зданий общей площадью более 1100 квадратных метров

    Владислав Гордиенко.

    Освободившиеся участки земли уже очистили от строительного мусора. А всего за последние три года в Орехово-Зуевском округе выявили 135 незавершенных объектов.

    Два аварийных дома Орехово-Зуева снесли после обращений на «Доброделе» | Изображение 2

    Из них 29 оказались самовольными. На сегодняшний день здесь снесли или привели в нормативный вид 93 здания. Работу будут продолжать.