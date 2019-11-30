Композитор Максим Дунаевский провел музыкальный мастер-класс для пенсионеров Подмосковья

Народный артист России, композитор Максим Дунаевский провел мастер-класс для пенсионеров Подмосковья в рамках программы «Активное долголетие». Мероприятие прошло в Центре культурно-общественных связей городского округа Долгопрудный.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Всего 50 жителей старшего поколения стали участниками открытого урока от мэтра. Известный композитор поделился с ними секретом долголетия.

«Секрет долголетия — активность. Быть все время в обойме, работать, трудиться. Каждый в своей области. И своему делу нужно отдаваться полностью», — отметил Максим Дунаевский.

Он добавил, что очень важно поддерживать пенсионеров, ведь им нужна забота и внимание.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Я работаю в Подмосковье, поэтому просто обязан помочь области в таких проектах. Тем более, когда они живые и человечные. Это великое дело!» — сказал Дунаевский.

В открывшемся клубе «Активного долголетия» в Долгопрудном пенсионеры смогут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой, плаванием и танцами.

Помимо этого, в центре будут обучать компьютерной грамотности и музыке, а также развивать творческий потенциал. Еще в рамках программы для ее участников будут организовывать туристические поездки, занятия йогой и физкультурой.

«Большое спасибо за это мероприятие. Максим Дунаевский — замечательный композитор и очень много интересного рассказал. У нас поднялось настроение, и даже жизнь пошла на подъем!» — поделилась впечатлением посетительница клуба Людмила Нестерова.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Программу «Активное долголетие» запустили в Подмосковье в начале октября. Ее разработали для реализации нацпроекта «Демография». Она охватывает порядка двух миллионов человек.

В рамках программы клубы «Активного долголетия» уже появились в Одинцове, Реутове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Лотошине. До конца года создадут еще два досуговых центра в г. о. Королев и Ленинском г. о., а к 1 марта 2020 года они появятся во всех муниципалитетах Подмосковья.

Узнать подробности и записаться можно на официальном сайте программы.