«Думали, что не справимся». Воробьев назвал самый тяжелый день Подмосковья в борьбе с ковидом

Подмосковье раньше других регионов столкнулось с коронавирусом, потому что именно тут расположены все крупные аэропорты. Регион активно боролся с инфекцией, однако в один из дней появилось ощущение, что справиться с ней не получится.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Был такой день. Это был понедельник, утро. Май месяц. У нас оставалось на все Подмосковье 123 койки. У нас пациентов госпитализировали из Коломны в Солнечногорск. Легче долететь до сибирского города, чем доехать из Коломны в Солнечногорск. Не было коек Андрей Воробьев.

Однако сложность заключалась не только в недостатке коек. Каждому пациенту с подозрением на коронавирус нужно было обязательно сделать КТ — в то время еще не понимали до конца, какие протоколы использовать для диагностики заболевания. Губернатор вспомнил, что в то время в социальных сетях появлялись ролики с десятками машин скорой помощи, которые стояли в очереди на въезд в больницы.

«Дело в том, что госпитализация пациента занимала если на час, то 40 минут железно. Это все совершенствовалось в процессе уже уходящего года. Пациента должны были прокатать на КТ, не было столько КТ. Они имеют свойство ломаться. Вот это было страшно. Страшно, потому что оставалось только молиться и смотреть, где еще мы можем открыть дополнительные койки», — вспоминает Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что весной в Подмосковье пришлось практически полностью приостановить плановую помощь. Это была вынужденная мера, которая также приносила риск пациентам: она коснулась кардиологии, онкологии, травматологии и других серьезных отраслей, случаи в которых нельзя откладывать на потом.