Роспись своими руками. Дулевский фарфоровый завод подготовил новогодние экскурсии

Дулевский фарфоровый завод подготовил праздничные новогодние экскурсии и мастер-классы. Жители и гости Московской области смогут ближе познакомиться с предприятием и больше узнать о художественной росписи.

«В ходе экскурсии гости предприятия узнают историю фарфоровой промышленности России и самого Дулевского фарфорового завода. А лично попробовать расписать фарфор в рамках мастер-класса станет отличным рождественским подарком. Экскурсии будут проводиться 3, 4, 5 и 6 января», — рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Дулевский фарфоровый завод является старейшим предприятием по производству фарфора. Его основали в 1832 году. Там выпускали изысканные сервизы для императорского двора и доступную посуду. В 1918 году многое поменялось — на изделиях размещались революционные символы страны. При этом предприятие с успехом выступало на выставках, например, в Брюсселе.

В 1991 году завод перешел в собственность трудового коллектива. Через 11 лет было принято решение найти инвесторов. Сейчас Дулевский фарфоровый завод — крупнейшее предприятие по производству посуды и сувенирно-подарочных изделий.