Духовой оркестр Тувы выступил с «Музыкой на льду» в Подмосковье

Духовой оркестр правительства Тувы имени Тимура Дулуша в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова представил в Подмосковье программу «Музыка на льду», с которой выступил на Соборной площади Главного храма ВС РФ. Директор оркестра Артур Дулуш рассказал «360», как возникла идея первого в мире оркестрового шоу на льду.

Оркестр начал экспериментировать три года назад, при поддержке Федерации хоккея.

«При мозговом штурме у нас всегда проекты рождаются. Слово за слово, потом очень интересно стало. Ребята стали заниматься, очень интересно стало. Наняли профессионального хоккейного тренера, создали команду и начали заниматься этим проектом. Для того, чтобы хорошо стоять, нам пришлось играть и в хоккей», — рассказал директор оркестра.

В концерте приняли участие 20 музыкантов, дирижер и солист. Военную тематику для шоу выбрали не случайно. Дулуш объяснил, что функция духового оркестра обязывают их поднимать патриотические темы.

«Это для нас очень важно, и всегда духовые оркестры этим занимаются. У нас очень разнообразная программа. Эстрада еще есть. Энергетика должна существовать именно в живом исполнении духового оркестра. И патриотическая тема, кстати, самое то», — сказал он.

В грандиозном мероприятии также принял участие коллектив детского театра на льду «Амас». Тренер Анна Точаева рассказала, что с удовольствием согласились выступить вместе с духовым оркестром Тувы. Дети поддержали эту идею.

«Мы внесли яркую, мне кажется, изюминку в их проект. Они со своей стороны сразу же поддержали эту идею, что детский ледовый театр выступит вместе с ними. Мы подготовили несколько номеров. Они репетировали у себя в Туве, мы репетировали в Москве. И онлайн мы обменивались видео. Это, конечно, очень сложно, потому что на льду выступать гораздо сложнее, чем на полу, и без репетиций, можно сказать, мы собрали программу вместе. Получилось достаточно ярко и красочно», — сказала Точаева.

Концерт состоялся 29 января. Насладиться шоу могли все желающие. Перед этим, 28 января, оркестр также выступил на Красной площади в Москве.