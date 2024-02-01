Подмосковье 01 февраля 2024, 16:51 Духовой оркестр правительства Республики Тыва выступит в Одинцовском округе пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Шоу «Музыка на льду» пройдет на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России 4 февраля. На большом катке выступит духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша.

Духовой оркестр из Тывы уникален тем, что музыканты исполняют музыку, стоя на коньках. Увидеть их выступление можно 4 февраля в 14:30. Программа пройдет в рамках Международного фестиваля Валерия Халилова. Вход бесплатный.

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Ранее в Главном храме Вооруженных сил России проходил концерт духовной музыки. Его участниками стали восемь православных и военных коллективов. Гостями концерта стали участники специальной военной операции и прихожане храма.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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