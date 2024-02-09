09 февраля 2024, 10:07
Духовой оркестр исполнил рок-хиты на сцене театра в Щелкове
Концерт «Рок-хиты» прошел на сцене Щелковского театра. Городской духовой оркестр исполнил известные песни Кипелова, Чичериной, группы «Кино», Linkin Park, Queen, Deep Purple и других групп.
После успеха нового рок-шоу духового оркестра в декабре, на февральский концерт билеты раскупили за считанные дни.
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Каждую композицию в исполнении музыкантов и любимых солистов оркестра зал встречал бурными аплодисментами. Зрителей ожидало световое шоу, интерактив и полное погружение в атмосферу рока, свободы и драйва.
Следующий рок-концерт духового оркестра состоится 18 мая.
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