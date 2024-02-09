Подмосковье 09 февраля 2024, 10:07 Духовой оркестр исполнил рок-хиты на сцене театра в Щелкове Телеканал «360»

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Концерт «Рок-хиты» прошел на сцене Щелковского театра. Городской духовой оркестр исполнил известные песни Кипелова, Чичериной, группы «Кино», Linkin Park, Queen, Deep Purple и других групп.

После успеха нового рок-шоу духового оркестра в декабре, на февральский концерт билеты раскупили за считанные дни.

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Каждую композицию в исполнении музыкантов и любимых солистов оркестра зал встречал бурными аплодисментами. Зрителей ожидало световое шоу, интерактив и полное погружение в атмосферу рока, свободы и драйва.

Следующий рок-концерт духового оркестра состоится 18 мая.

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