Подмосковье 23 августа 2023, 08:26 Духовой оркестр благотворительного фонда «Обелиск» в Лобне отпраздновал 10-летие пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Праздничный вечер, посвященный юбилею духового оркестра благотворительного фонда «Обелиск», прошел в доме культуры «Чайка» в Лобне. Коллектив отпраздновал свое 10-летие большим концертом. Руководитель оркестра и музыканты получили награды от округа.

Лобненский духовой оркестр создал основатель благотворительного фонда «Обелиск» Андрей Тишков. Сегодня фонд оказывает помощь российским военнослужащим и их семьям, собирает гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции.

Оркестр является лауреатом первой премии губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Музыканты выступают на городских мероприятиях, в том числе каждые выходные устраивают концерты в парке культуры и отдыха.

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