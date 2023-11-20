20 ноября 2023, 22:59
Дуэт фигуристов из Подмосковья завоевал серебро на «Гран-при России — Волжский пируэт»
Спортсмены из Московской области завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран-при России — Волжский пируэт» по фигурному катанию на коньках. Состязания проводились с 17 по 19 ноября в городе Самара.
Выступление в танцах на льду, представленное Ириной Хаврониной и Девидом Нарижным из Подмосковья, члены жюри оценили в 201,16 балла. Они получили серебряные медали.
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Золото на соревнованиях досталось паре из Москвы — Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. Замыкает тройку лидеров также столичный дуэт — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Отметим, что Ирина Хавронина и Девид Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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