Подмосковье 27 февраля 2024, 16:54 Дуэт фигуристов из Химок выиграл бронзу на Спартакиаде учащихся Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники школы по зимним видам спорта в Химках выиграли бронзовые медали на Спартакиаде учащихся России. Городской округ представили на турнире Роман Романычев и Анна Мезенцева.

Турнир проходил в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Участниками стали около 100 фигуристов в возрасте от девяти до 19 лет. Награды разыграли в 1-м спортивном разряде одиночного и парного катания, а также в танцах на льду. Пара из Химок поднялась на третью ступеньку пьедестала.

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«Химки не зря называют спортивной столицей Подмосковья. Чтобы сохранять этот статус и приумножать наши победы, мы должны обеспечивать своих спортсменов самыми современными комплексами для тренировок. За последние 10 лет в Химках открыли 18 новых спорткомплексов, а наши спортсмены завоевали более 19200 медалей», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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