Дубненского «Говоруна» модернизировали. Супермощный компьютер способен решить задачи нейтринной физики

Обновленный суперкомпьютер «Говорун» презентовали в Дубне. Такое имя он получил в честь директора Лаборатории вычислительной техники и автоматизации ОИЯИ в 1988–1989 годах Николая Николаевича Говоруна.

«Говорун» призван решать сложнейшие научно-практические задачи и нацелен на поддержку мегасайенс (крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы — прим. ред.) проекта NICA и других экспериментов во всех лабораториях Объединенного института ядерных исследований.

Директор лаборатории информационных технологий ОИЯИ Владимир Кореньков отметил, что самый главный пользователь суперкомпьютера — это лаборатория теоритической физики. Следующий класс задач — это моделирование на мегасайнс проекта NICA. Владимир Кореньков уточнил, что сейчас многие пользователи моделируют события для проекта: BM@N, MPD, SPD.

«Это тоже львиная доля ресурсов, которая используется на суперкомпьютере „Говорун“. Сейчас также появились пользователи, которые занимаются радиационной безопасностью и расчетом защиты, тоже сложные задачи, требующие большого количества вычислений», — пояснил директор лаборатории информационных технологий.

Владимир Кореньков добавил к списку некоторые группы, занимающиеся нейтринной физикой. «Так что количество пользователей растет», — подчеркнул он.

Суперкомпьютер «Говорун» состоит из трех компонент. В их создании участвовали четыре компании: Intel, РСК, NVIDIA и IBS Platformix. Пока были модернизированы две компоненты. В этих работах приняли участие Intel и РСК.

Источник фото: телеканал «360»

Директор лаборатории инфотехнологий ОИЯИ рассказал, что модернизированы наиболее востребованные части. «Мы анализируем, какую часть используют больше всего пользователи. Где потребности, ту часть и модернизируем. Дальше мы будем модернизировать графический процессор», — пояснил Владимир Кореньков перед этим сообщив, что была обновлена скалярная часть комплекса ((от лат. scalaris — ступенчатый) — физическая величина, которая имеет только одну характеристику — численное значение — прим. ред.).

Суперкомпьютер «Говорун» обладает совокупной теоретической пиковой производительностью 860 ТФЛОПС (терафлоп — значение, дающее оценку производительности компьютера — прим. ред.) двойной точности, что позволило ему занять 10 место в списке Top-50 самых мощных суперкомпьютеров России и стран СНГ.

«Говорун» в первой комплектации был запущен в марте 2018 года. За полтора года он получил огромную популярность среди пользователей — сотрудников ОИЯИ. В результате, ресурсов суперкомпьютера стало не хватать. Руководство ОИЯИ выделило дополнительные средства на его модернизацию. Закупленное оборудование уже установлено, также запущено новое программное обеспечение.

По словам Владимира Коренькова, вычислительная мощность суперкомпьютера существенно увеличена. «Мы нарастили его сверхбыстрой оперативной памятью. Для многих классов задач требуется не только вычислительная мощность, но и быстрая работа с памятью. Поэтому у нас трехуровневая память: сверхбыстрая, быстрая, медленная. Все три вида памяти, которые мигрируют между разными частями, задействованы», — сделал акцент директор лаборатории инфотехнологий. Он также сказал, что что все процессоры, поставленные в прошлом году, были заменены на новые.