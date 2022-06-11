Дубнинский роддом откроют после капремонта в сентябре

Ход капремонта в роддоме Дубны проверили глава округа Сергей Куликов и главврач городской больницы Алексей Осипов. Здесь остался месяц активных работ, обновленное здание откроют уже в сентябре.

Сейчас строители завершают чистовую отделку на втором и третьем этажах. На первом готовность составляет уже 99%.

«Сделали все основные работы по коммуникациям, по всему, все мокрые процессы завершили, и сейчас проводится чистовая отделка. Во многих помещениях она завершена. Окончательные работы по электрике заканчиваются», — сообщил главный врач Дубнинской городской больницы Алексей Осипов.

От прежнего здания останутся только стены и мозаика — подарок роддому, где изображены кормящая мать и дитя. Снаружи работы тоже в разгаре — строители утепляют фасад. Всего на площадке трудятся полсотни человек.

«Это будет новое качество, мы видим, что полностью идет обновление всего корпуса и внешней среды, ограждающей конструкции, утепление. Мы видим, что степень готовности высокая. Он будет не хуже, чем хирургический комплекс, он будет красивым, а главное, функциональным — современное оборудование, газы, вентиляция, чтобы оказывать ту помощь, которая требуется, особенно молодым мамам», — сказал глава г. о. Дубна Сергей Куликов.

К объекту такое пристальное внимание неслучайно. До ремонта в этой больнице принимали полторы тысячи родов в год. Здесь появляются на свет не только дубнинские малыши. 75% пациентов — роженицы из других городов Московской и Тверской областей. Будущих мам привлекают комфортные условия и современный подход к родам. Например, новорожденных не разлучает с матерью весь период пребывания больнице.

После ремонта на первом этаже разместят индивидуальные боксы, а на третий переедет отделение патологии новорожденных.

Также сейчас идет закупка дополнительного оборудования в роддом. Появятся новые кровати-трансформеры, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, мониторы, чтобы отслеживать состояние плода. Планируется, что роддом откроется в сентябре.