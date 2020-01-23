Дубненский ответ американскому вызову. Подмосковные гимнастки приняли участие в Flex Challenge

Количество девушек, сидящих на шпагатах в социальных сетях, достигло небывалого числа. Всему виной послужило видео Джакс Кранитц, на котором студентка университета Айовы выполняет необычный трюк. Видео уже собрало более 700 тысяч просмотров. Многие пытаются сделать подобное, свой ответ записали и гимнастки из Дубны.

Для того, чтобы повторить связку движений Джакс, требуется лежа на животе завести руки за спину, из этого положения сесть на поперечный шпагат и затем встать.

«Я думаю, что все девочки, которые занимаются гимнастикой, они это делают очень легко. Тут идет главное шпагат и просто встать — это уже посильно каждому человеку», — отметила тренер Дарья Филиппова.

Источник фото: телеканал «360»

В Дубне девочки занимаются гимнастикой с 4-х лет. А с семи уже выезжают на международные соревнования. Оливия Донец в России уже успела завоевать несколько золотых медалей. А самым высоким своим достижением считает третье место на международном турнире в Словении. Ньюфлекс челлендж ей удалось выполнить с первого раза.

Источник фото: телеканал «360»

«Упражнение несложное, половина девочек делают, я думаю, что научится половина», — уверяет гимнастка Оливия Донец.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Дубне около 70 детей занимаются гимнастикой. При этом важны хореография, растяжка, чувство ритма. Спортсменки признаются — из тех элементов, что они умеют делать, можно хоть каждый день придумывать новые челленджи, которые будут гораздо сложнее.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта связка она хорошо подходит для интернета, а для нас она не очень важна, потому что если мы ее вставим в упражнения, она нам не даст никакие баллы. Мы можем делать намного сложнее элементы, и с предметом и без предмета», — утверждает гимнастка Алиса Донец.

Источник фото: телеканал «360»

На междунароных турнирах наши гимнастки всегда в числе главных номинантов на победу. Сейчас спортсменки вовсю готовятся к чемпионату Московской области. А пока шлют приветы американской блогерше.

Источник фото: телеканал «360»

Можно смело сказать, что пока что это самое массовое исполнение элемента. Гимнастки надеются, что их видео посмотрит Джакс и даст обратную связь, тем самым придав новый виток челленджу.