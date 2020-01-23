Дубненский ответ американскому вызову. Подмосковные гимнастки приняли участие в Flex Challenge
Для того, чтобы повторить связку движений Джакс, требуется лежа на животе завести руки за спину, из этого положения сесть на поперечный шпагат и затем встать.
«Я думаю, что все девочки, которые занимаются гимнастикой, они это делают очень легко. Тут идет главное шпагат и просто встать — это уже посильно каждому человеку», — отметила тренер Дарья Филиппова.
В Дубне девочки занимаются гимнастикой с 4-х лет. А с семи уже выезжают на международные соревнования. Оливия Донец в России уже успела завоевать несколько золотых медалей. А самым высоким своим достижением считает третье место на международном турнире в Словении. Ньюфлекс челлендж ей удалось выполнить с первого раза.
«Упражнение несложное, половина девочек делают, я думаю, что научится половина», — уверяет гимнастка Оливия Донец.
Сейчас в Дубне около 70 детей занимаются гимнастикой. При этом важны хореография, растяжка, чувство ритма. Спортсменки признаются — из тех элементов, что они умеют делать, можно хоть каждый день придумывать новые челленджи, которые будут гораздо сложнее.
«Эта связка она хорошо подходит для интернета, а для нас она не очень важна, потому что если мы ее вставим в упражнения, она нам не даст никакие баллы. Мы можем делать намного сложнее элементы, и с предметом и без предмета», — утверждает гимнастка Алиса Донец.
На междунароных турнирах наши гимнастки всегда в числе главных номинантов на победу. Сейчас спортсменки вовсю готовятся к чемпионату Московской области. А пока шлют приветы американской блогерше.
Можно смело сказать, что пока что это самое массовое исполнение элемента. Гимнастки надеются, что их видео посмотрит Джакс и даст обратную связь, тем самым придав новый виток челленджу.