Дубненские скульпторы украсили крыльцо детского центра

Территорию детского центра «Дружба» уже начали сравнивать со знаменитым каталонским парком Гуэль, только на русский народный лад. Андрей и Галина Хлопцовы практически каждые полгода представляют здесь горожанам свои творения.

Источник фото: телеканал «360»

В этот раз скульпторы решили не создавать персонажей, а украсить центральный вход. Теперь это крыльцо словно сошло со страниц сказки. Деревянные и каменные колонны, витиеватые узоры и волшебные звери украшают лестницу. Сотрудники центра рады таким преобразованием.

14 мешков цемента ушло на создание сказочного крыльца. Основные работы завершены. Был заварен каркас, нанесена штукатурная сетка. Скульпторы рассказали, что работа сильно отличается от первоначального эскиза, приходилось много импровизировать. Ведь изначально крыльцо хотели сделать в другом месте.

Источник фото: телеканал «360»

«В планах была идея изначально с лицевой стороны фасада сделать композицию уже на готовом постаменте. Но в связи с тем, что конструкция постамента нас не удовлетворяла, пришлось здесь делать. Здесь были готовы конструкции», — пояснил Андрей Хлопцов, скульптор.

Остались мелочи, уже на днях скульптуру планируют покрыть грунтовкой и покрасить. Мастера полны новых идей. Осталось дождаться, когда возобновится учеба в центре и двери в сказку откроются для юных гостей.