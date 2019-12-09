Дубненские школьники попробовал себя в бизнесе на форуме предпринимателей

Школьники Дубны стали участниками бизнес-форума. В рамках мероприятия ребята придумали открыть интернет-магазин «Купи-продай». Восьмиклассница Ира Соловьева думала, что быть предпринимателем — скучно. Форум «Я — предприниматель» изменил представления.

«Ищу себя в разных направлениях, пробую что-то новое. Я здесь второй день. Это очень увлекательно. Процесс завораживает», — поделилась впечатлениями Ирина Соловеьева, участница бизнес-форума

За двухдневный курс школьники узнали то, что преподают в университетах за полгода. Учебу проводили настоящие гуру — спикеры московского бизнес-инкубатора. Психологи по личностному росту показали, как построить бизнес-план, стратегию и найти свое дело. Блогеры рассказали, как вести соцсети, чтобы привлечь аудиторию. Организовали форум в Министерстве инвестиций и инноваций Подмосковья. Главный посыл — не бойтесь создавать.

«Мы их переориентировали на инновацию. Мы хотим показать, что вы можете прийти со своей идеей и ее реализовать в рамках таких программ как ЦМИТы, кванториумы, изобретариумы», — отметила Юлия Бакасова, организатор бизнес-форума.

На второй день профи помогли ребятам с первым продуктом на продажу. Команда школьников решила возвести дом на 3D-принтере. Если до этого дня Даниил думал о продаже автомобилей, то сейчас заинтересовался инновациями.

«Это вклад будущее, 3D-моделирование как минимум очень в будущем полезно для строительства, медицины, для жизни в целом», — высказал свое мнение Даниил Засядько, участник бизнес-форума.

По плану Даниила — здание на месте должен печатать робот. Эта идея сама по себе не новая. Ноу-хау в том, что он с командой продумал, как напечатать и установить крышу.

Попутно школьники создавали рекламу своего товара и продумывали каналы сбыта. Команда Ирины за час из фанеры и ткани с помощью лазерного станка смастерили светильник. Просчитали себестоимость, оценили риски, продумали рекламную кампанию. Продавать такой планируют за 450 рублей.

«Воплощаем свою идею, которая приходит и это будет очень креативно. Это может украсить любую комнату. И это будет очень красиво и уютно», — сказала Ирина Соловьева, участница бизнес-форума.

Организаторы оценили идеи ребят. Говорят, за два дня удалось сменить вектор в их представлении о собственном будущем.

«Сейчас такой выбор всего. Элементарно. Раньше все знали, что подарить мужу на Новый год, маме и папе. Сейчас выбор огромный. Не угадаешь, и вам надо выбор этот поддерживать, создавать. Показали, что „купи-продай“ — это элементарнейшая вещь. И ребята начали генерировать, предлагать настоящие идеи, которые можно было реализовывать», — уточнила Юлия Бакасова, организатор бизнес-форума.

До Нового года организаторы форума планируют провести учебу еще в трех городах Подмосковья. Так построить бизнес в этом году смогут школьники Королева, Жуковского и Реутова.