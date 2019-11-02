  • Загадочное вещество. Дубненские школьники открыли тайну темной материи

    02 ноября 2019, 15:01

    Алена Сырбу, Кирилл Петухов

    Дубненские школьники попытались собственноручно создать установку по поиску одной из самых загадочных и недоступных субстанций в природе. В библиотеке наукограда отметили сразу два праздника — Всемирный день темной материи и Хэллоуин.
    Загадочное вещество. Дубненские школьники открыли тайну темной материи

    Столкнуть частицы в черную дыру у них получается лишь со второго раза. Следующий эксперимент снова научный — юные ученые разбираются с квантовой запутанностью. Если команды мальчишек впали в ступор, то девчонки справились с заданием за рекордное время.

    Загадочное вещество. Дубненские школьники открыли тайну темной материи | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Два года подряд в библиотеке «Блохинка» тайну темной материи пытались разгадать взрослые. А в этом — впервые пригласили детей. Играли 10 команд по шесть человек в каждой. Для них приготовили 13 локаций внутри и снаружи здания.

    «Сегодня у нас День темной материи. Она составляет большую часть вселенной, но про нее очень мало известно, ученые как раз исследуют. Это мероприятие связано с тем, что популяризируем науку», — сказала организатор квеста Ольга Гапонова.

    Загадочное вещество. Дубненские школьники открыли тайну темной материи | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Дети решали формулы, разгадывали головоломки, попутно узнавая все больше о самом неизвестном веществе в природе.

    «Ученые доказали, что темная материя невозможна на 5%, а возможна на 95%. Темная материя нравится, потому что она очень темная», — поделилась участница квеста Мария Павлова.

    Загадочное вещество. Дубненские школьники открыли тайну темной материи | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В финале каждая команда попыталась сконструировать свой аппарат для поиска темной материи из подручных средств. Так как об этом веществе практически ничего неизвестно, участники фантазировали как могли.

    Загадочное вещество. Дубненские школьники открыли тайну темной материи | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    В итоге, задания квеста выполнили все команды. Ну, а после — самым терпеливым о тайнах темной материи рассказал директор лаборатории теоретической физики Дмитрий Казаков.