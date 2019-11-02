Загадочное вещество. Дубненские школьники открыли тайну темной материи

Дубненские школьники попытались собственноручно создать установку по поиску одной из самых загадочных и недоступных субстанций в природе. В библиотеке наукограда отметили сразу два праздника — Всемирный день темной материи и Хэллоуин.

Столкнуть частицы в черную дыру у них получается лишь со второго раза. Следующий эксперимент снова научный — юные ученые разбираются с квантовой запутанностью. Если команды мальчишек впали в ступор, то девчонки справились с заданием за рекордное время.

Источник фото: телеканал «360»

Два года подряд в библиотеке «Блохинка» тайну темной материи пытались разгадать взрослые. А в этом — впервые пригласили детей. Играли 10 команд по шесть человек в каждой. Для них приготовили 13 локаций внутри и снаружи здания.

«Сегодня у нас День темной материи. Она составляет большую часть вселенной, но про нее очень мало известно, ученые как раз исследуют. Это мероприятие связано с тем, что популяризируем науку», — сказала организатор квеста Ольга Гапонова.

Источник фото: телеканал «360»

Дети решали формулы, разгадывали головоломки, попутно узнавая все больше о самом неизвестном веществе в природе.

«Ученые доказали, что темная материя невозможна на 5%, а возможна на 95%. Темная материя нравится, потому что она очень темная», — поделилась участница квеста Мария Павлова.

Источник фото: телеканал «360»

В финале каждая команда попыталась сконструировать свой аппарат для поиска темной материи из подручных средств. Так как об этом веществе практически ничего неизвестно, участники фантазировали как могли.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге, задания квеста выполнили все команды. Ну, а после — самым терпеливым о тайнах темной материи рассказал директор лаборатории теоретической физики Дмитрий Казаков.