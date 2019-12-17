Обновить гардероб бесплатно и экологично. Дубненские модницы устроили своп-вечеринку

Хотите обновить гардероб бесплатно и с пользой для природы? Обязательно при возможности посетите своп-вечеринку. Это модное сегодня мероприятие, куда все желающие могут принести ненужную одежду, сумки, обувь и даже игрушки. И там же обменять их на любые приглянувшиеся вещи. Такая вечеринка прошла и в Дубне.

Здесь можно обменять сумочку на платье, а туфли — на шарфик от известного дизайнера. Обновить гардероб — посвопиться — здесь можно совершенно бесплатно. Мероприятие понравится не только модницам, но и экоактивистам — ведь здесь действует принцип: не надо выбрасывать вещи, которые еще могут послужить, чтобы не засорять планету.

Источник фото: телеканал «360»

«Текстильная промышленность занимает второе место по загрязнению окружающей среды после нефти и нефтепродуктов. Покупая в магазине футболку за 1000 рублей, мы заплатим небольшие деньги. Но реальная цена будет намного выше, потому что на производство этой вещи уходит огромное количество чистой воды, материалов, электроэнергии», — отметила Екатерина Чувиковская, организатор своп-вечеринки.

Источник фото: телеканал «360»

Вещи разложены на столах и на ковриках, платья и пальто развешены на рейлах. Играет музыка, все знакомятся, пьют чай со сладостями, перебирают кофточки, советуются, уходят в примерочную. Анне Кашиной приглянулись несколько сарафанов. Выбрала тот, что в стиле кэжуал.

«Мне нравится клетка, нравится черно-красный цвет. Это, наверное, отголоски моего байкерского прошлого и настоящего. Немного хотела поменять стиль, но вот опять увидела и все. И понравилось. Ничего не могу с собой поделать», — сказала участница своп-вечеринки Анна Кашина.

Источник фото: телеканал «360»

Определиться с выбором помогает стилист. Александра Лисенкина — профессионал. Самый частый вопрос к ней сегодня — что надеть в новогоднюю ночь. Она уверена — вещи нужно подбирать в зависимости от настроения, образа для праздничной вечеринки. Наступает год белой металлической крысы. А значит, акцент следует сделать на украшениях.

«Сейчас актуальны сережки до плеч. Украшаем руки браслетами — выбирайте металл, который вам к лицу. Он может и не сочетаться с сережками. Делаем локоны, яркий макияж. В Новый год можно добавить блесток на лицо», — подсказала Александра.

Источник фото: телеканал «360»

Можно свопить не только одежду и обувь. Пластинки, книги, настольные игры, предметы декора, игрушки — для обмена подойдет все. Попадаются настоящие сокровища. Кто-то принес бандажное платье известного российского модельера, а кто-то — туфли модного европейской бренда.