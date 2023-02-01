Подмосковье 01 февраля 2023, 15:47 Дубна закупила 7 новых коммунальных машин для круглогодичной уборки

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Новую коммунальную технику для обслуживания дорог, тротуаров и общественных пространств закупили в Дубне накануне 2023 года. В январе семь машин поставили на учет, получили все необходимые документы, а сегодня она приступила к уборке города.

В арсенале городского хозяйства появились самосвалы, трактора, погрузчики, грейдеры и комбинированные дорожные машины. Теперь справляться с природной стихией коммунальщикам стало гораздо проще. Зачищать улицы помогают грейдеры, грузить снег с дорог — новый фронтальный погрузчик с большой грузоподъемностью, вывозить — самосвал вместимостью 20 тонн.

«Город развивается. Больше микрорайонов, запросов на чистые тротуары, проезжую часть, скверы и парки. Наши жители очень благодарны, когда видят свой двор чистым, несмотря на обильный снегопад, когда можно без проблем пройти в школу, на работу, на остановку автобуса», — рассказал глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Вся новая техника предназначена для круглогодичного использования. Сергей Куликов подчеркнул, что целью властей является уборка города своими силами без привлечения сторонних организаций. Поэтому в дальнейшем закупки новой техники продолжатся.

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