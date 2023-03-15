Подмосковье 15 марта 2023, 13:28 Дубна стала участницей стратегической сессии по развитию и финансированию наукоградов

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Городской округ Дубна принял участие в стратегической сессии «Новые подходы в развитии городов с высоким научно-техническим потенциалом». На встрече обсудили подходы в развитии и финансировании наукоградов.

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Мероприятие организовал фонд «Центр стратегических разработок» совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Участие в нем приняли наукограды Подмосковья — Жуковский, Протвино, Троицк и Черноголовка, а также сотрудники администрации и депутаты Дубны, работники ОЭЗ, ОИЯИ, градообразующих предприятий округа.

В рамках первого этапа обсудили вопросы привлечения кадров, развитие инфраструктуры для научно-производственной деятельности и качественной городской среды.

Глава городского округа Дубна Сергей Куликов в соцсетях рассказал, что на базе Агентства стратегических инициатив сейчас разрабатывается новая программа по развитию сервисов и инфраструктуры наукоградов.

Это подготовительная работа в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации. На заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин поддержал предложение директора ОИЯИ Григория Трубникова создать комфортную городскую среду в наукоградах и других территориях с концентрацией научного интеллекта.

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