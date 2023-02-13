Подмосковье 13 февраля 2023, 10:23 Дубна получила 80 новых рабочих мест на производстве упаковок для продуктов и косметики

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Строительство производственно-складского комплекса по выпуску упаковочной продукции завершилось в Дубне. Предприятие будет изготавливать продукцию для упаковки алкогольных и безалкогольных напитков, молочных товаров, кулинарных соусов и другого. Новый комплекс создал 80 дополнительных рабочих мест.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Компания «Мега-Пласт» выступила застройщиком предприятия и инвестировала в проект около 300 миллионов рублей. Новый комплекс будет производить ПЭТ-преформы и пластмассовые укупорочные средства. Линейка товаров превысит 40 наименований. Отмечается, что в качестве основного сырья будет использоваться как первичный ПЭТ-гранулят, так и переработанный.

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Основными потребителями производимой упаковки нового подмосковного производства станут предприятия пищевой промышленности, а также компании, выпускающие мыло, шампуни, удобрения и масла для техники.

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