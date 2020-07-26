Дубна отпраздновала День города. Населенному пункту в Московской области исполнилось 64 года.

С днем рождения город поздравили артисты, спортсмены и музыканты.

На сцену в парке семейного отдыха вышли актеры театра «Чудаки», которые представили комедию дель арте. Кроме того, перед гостями выступили танцевальные коллективы. А воднолыжники выполнили прыжки и запоминающиеся фигуры.

Источник фото: телеканал «360»

В праздничный день в Дубну приехала обладательница Кубка мира по фигурному катанию на роликовых коньках Дарья Волкова. Она подготовила выступление под песню Майкла Джексона и представила его на площади в парке. Сейчас именно в Дубне она готовится к предстоящим турнирам.

«В городе Дубна выросла моя мама. У меня здесь много родственников. Приезжаю к бабушке часто. На данный момент мне предоставили потрясающую площадку для спортивных сборов, чем очень благодарны. Сейчас восстанавливаю свои навыки после долгого перерыва», — заявила она.

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители признали, что День города состоялся, несмотря на пандемию коронавируса.

«Я очень рада, что несмотря на пандемию, праздник состоялся. Спасибо всем, кто старался подготовить праздник, просто спасибо огромное им. Мы хотим посмотреть всякие мероприятия, фильмы детские. Жаль, что салюта не будет, но надеемся, что он будет в следующем году, но с большим размахом. За два года», — сказала жительница городского округа Дубна Мария Воробьева.

День города отметили в Дубне

Глава Дубны Максим Данилов тоже поздравил город. Он пообещал сделать праздники в 2021 году более грандиозными.

«Будем отмечать юбилей города и Объединенного института ядерных исследований, ну и конечно, всех ждет 15-й фестиваль салютов», — заявил он.

К поздравлениям присоединилась и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Она пожелала всем здоровья и больших интересных дел.