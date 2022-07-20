Дубна и Королев вошли в пилотный проект России по развитию сервисов и инфраструктуры

В Подмосковье Дубна и Королев пошли в число пилотных городов, в которых будет внедряться инфраструктурно-сервисный подход. Реализовывать его будет Агентство стратегических инициатив. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В рамках прошедшего образовательно-проектного интенсива „Архипелаг-2022“ экспертам были представлены проекты развития Дубны и Королева. По результатам оценки они вошли в число 18 городов из 15 пилотных регионов России для внедрения инфраструктурно-сервисных подходов развития. Такой подход направлен на улучшение качества жизни в городах за счет развития сервисов и инфраструктуры», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

В число пилотных регионов, помимо Дубны и Королева, также попали города из Новгородской, Смоленской, Ульяновской, Пензенской, Новосибирской, Курской, Калужской, Челябинской, Мурманской, Нижегородской, Ленинградской и Амурской областей, а также Красноярского края и Республики Удмуртия.

Будет проводиться комплексный анализ всех городов, которые попали в пилотный проект. В его результате сформируются отдельные подходы к развитию каждого населенного пункта. В том числе, будут просчитаны все источники финансирования, определяющие механизмы, создадутся нормативно-правовые акты.