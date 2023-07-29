29 июля 2023, 04:00
Дубна и Истра получили специальные награды на всероссийском конкурсе малых городов
Истру и Дубну отметили спецпризами на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.
Награждение состоялось на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.
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«По итогам VIII конкурса создания комфортной городской среды у Московской области три победы. Это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В общей сложности мы получили 270 миллонов рублей грантов на реализацию этих проектов. Две территории, в Истре и Дубне, отдельно были отмечены благодарственными письмами министра за качественную проработку», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.
Проекты из Дубны и Истры попадут на конкурс в следующем году. Эксперты отметили благоустройство Центральной улицы с прилегающими территориями в Дубне и историческую часть Истры.
В конкурсе проектов участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил улучшить содержание парков в округах региона.
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