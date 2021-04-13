Дубна дала ВОЗ доступ к суперкомпьютеру ОИЯИ

Суперкомпьютер из Дубны стал частью глобальной системы хранения данных о COVID-19. А специалисты из Объединенного института ядерных исследований создали особые фильтры для средств защиты от коронавируса в красных зонах.

Директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников рассказал в интервью газете «Известия», как изменилась работа института в пандемию. Сотрудничает он в первую очередь с профильными министерствами государств — членов ОИЯИ и, конечно же, Всемирной организацией здравоохранения.

«Мы предоставили ВОЗ мощности хранения и обработки данных, став частью глобальной распределенной системы, в которую страны помещают информацию о COVID-19», — пояснил Трубников.

Система, добавил он, в том числе, занимается моделированием распространения SARS-CoV-2. Задача глобальная и требует больших компьютерных ресурсов.

В марте 2020 года специалисты ОИЯИ разработали технологию специализированных трековых мембран. Эти особые фильтры предназначены для защитных средств медперсонала. Использовать их можно многократно.

«Кроме того, фильтры можно использовать для тест-систем. <...> Вирус в поры затягивается, а остальное — нет», — заметил руководитель подмосковного института.

Приоритетным он также назвал испытание вакцин от коронавируса. По итогам одного из исследований в 2020 году была принята статья в Nature.