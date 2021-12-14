Дублер Егорьевского шоссе в Подмосковье начнут строить в 2023 году

Концессионное соглашение по строительству дублера Егорьевского шоссе будет подписано уже на этой неделе. Сроки его реализации — 2023–2026 годы. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

«Очень приятно, что на этой неделе мы подписываем концессионное соглашение по строительству дублера Егорьевского шоссе. Все, кто живет на востоке, да и все мы знаем, что Егорьевское шоссе безнадежно устарело», — сказал губернатор.

Он уточнил, что соглашение будет реализовано с 2023 по 2026 год. Строительство дублера радикально разгрузит Егорьевское шоссе. Воробьев подчеркнул, что это будет современная трасса.

«[Дублер разгрузит] и весь транзит из Раменского, Люберец. Там проживают около миллиона человек, которые в этом направлении почувствуют перемены. Будут удобные въезд и съезд с ЦКАД, что тоже очень важно для удобного сообщения, передвижения груза, товаров, то есть экономики, и для каждого человека», — добавил глава Подмосковья.

Отдельно он обратил внимание на то, что у жителей области есть большой запрос на новые переезды и переходы. Причем переходы уже другого уровня — со всем необходимым оборудованием для доступной среды, с лифты. Все это имеет принципиально важное значение, отметил он.