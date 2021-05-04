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    04 мая 2021, 10:00

    Дублер Егорьевского шоссе запланировали построить в Люберцах

    Анастасия Аброськина

    Дублер Егорьевского шоссе запланировали построить в городском округе Люберцы. Вопрос о его создании уже вышел на этап проектирования трассы.

    Дублер Егорьевского шоссе запланировали построить в Люберцах

    Об этом глава округа Владимир Ружицкий рассказал во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении.

    Уже ведут проектирование дублера. Построят в Краскове — от реки Пехорка, а выйдет в районе ЦКАД

    Владимир Ружицкий.

    По его словам, если все вопросы по проекту решат, это заметно улучшит транспортную ситуацию в Люберцах.

    «Возможно, соединим Егорьевское шоссе через Октябрьский проспект, и дорога выйдет на М-5 „Урал“», — сказал Ружицкий.

    Глава городского округа ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения 3 мая. Он сообщил и о том, что в этом году жители увидят два новых парка.