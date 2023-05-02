Подмосковье 02 мая 2023, 17:38 Дуб из Подмосковья стал участником конкурса на звание главного дерева России Комитет лесного хозяйства МО

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С 1 мая на территории всех субъектов РФ проводится голосование за Главное дерево страны «Российское дерево года — 2023». Московскую область представит черешчатый дуб из усадьбы Кривякино в Воскресенске, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

« Всего на конкурсе 69 номинантов со всех уголков страны. Это удивительные деревья, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины. Голосование продлится до 1 августа включительно», — сообщил курирующий комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Жители Московской области могут проголосовать за подмосковного номинанта № 44 на сайте www.rosdrevo.ru. Перед этим следует ввести в e-mail и нажать «Отправить код». Он придет в электронный почтовый ящик, его нужно ввести и нажать «подтвердить».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что лесопарк и парк «Киово» в Лобне преобразятся в этом году.

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