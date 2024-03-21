Подмосковье 21 марта 2024, 16:54 Дуб и лиственницу в Воскресенске выдвинули на конкурс «Российское дерево года» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Воскресенские вековые деревья выдвинули на всероссийский конкурс от Подмосковья. Проголосовать за дуб черешчатый и лиственницу, которые растут на территории парка усадьбы Кривякино, можно на конкурсе «Российское дерево года».

Оба дерева занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, имеющие статус «Памятник живой природы». Они имеют почти двухвековую историю.

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Так, 22-метровый дуб растет между северным флигелем и главным домом усадьбы Кривякино. Высота лиственницы достигает 26 метров, она находится в липовой аллее парка. Эти деревья — живые свидетели детства и юности русского писателя Ивана Лажечникова и других событий, происходивших в дворянской усадьбе.

Поддержать Воскресенск на конкурсе «Российское дерево года» можно до 31 марта по ссылке. Финальное голосование пройдет с 1 мая по 1 августа.

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