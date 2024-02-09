Подмосковье 09 февраля 2024, 13:05 ДТП в Подмосковье стало на 0,6% меньше за год Unsplash

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Итоги аварийности за 2023 год подвели в Подмосковье. Так, число ДТП сократилось на 0,6%. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Также почти на 2% снизилось количество раненых — 4 521, и почти на 7% снизилось количество погибших — 663 человека. Отмечу, что положительная динамика наблюдается на региональных и муниципальных дорогах», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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В число самых частых аварий за год вошли наезды на стоящие транспортные средства и столкновения. Напомним, что в 2023 году с целью повысить безопасность на дорогах проводили комплекс мероприятий — строили новые тротуары и линии освещения, обустраивали подсветки на пешеходных переходах и выполняли другие необходимые работы.

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