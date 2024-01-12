Подмосковье 12 января 2024, 11:52 ДТП с участием 11 машин произошло под Сергиевым Посадом Дмитрий Зайчиков/РИАМО

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Служба-112 Подмосковья приняла заявку о крупном ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» под Сергиевым Посадом. На дороге столкнулись 11 автомобилей.

Авария произошла на 62-м километре трассы. Сообщение в Службу-112 поступило в 10:00, при этом заявитель отметил, что пострадавших в ДТП нет.

Дмитрий Зайчиков

Очевидцы сообщают, что дорога в сторону Москвы полностью перекрыта, водители ищут пути объезда. На месте работают специализированные службы.

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