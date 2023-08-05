Подмосковье 05 августа 2023, 13:55 ДТП с погибшим пешеходом в Коломне рассмотрят на заседании ГАИ и администрации округа РИА «Новости»

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ДТП с погибшим пешеходом на улице Октябрьской Революции в Коломне рассмотрят на заседании Госавтоинспекции и администрации округа. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, в результате ДТП в ночь с 4 на 5 августа автомобилист сбил двух человек, переходивших проезжую часть в неположенном месте, один из них получил ранение.

В ведомстве отметили, что на встрече ГАИ и муниципалитета обсудят комплекс мер для избежания повторных происшествий на этом участке дороги.

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Также в Минтрансе добавили, что регулируемый пешеходный переход находится в 150 метрах от места происшествия. Наличие дорожного фактора определят по итогам следственных мероприятий.

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