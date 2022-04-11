Друзья жильцов из разрушенной квартиры в Ступине рассказали о пострадавшей семье

Друг жильцов из квартиры № 54 пятиэтажки в Ступине, где произошел взрыв, рассказал «360», что семья снимала эту квартиру. Отец и мать работают, у них есть две дочери, сообщил он.

По его словам, его друзья работали на постоянных работах. Отец семейства был сотрудником одного из складов в Домодедове. Мужчина добавил, что пока не может выйти с ними на связь.

Еще один друг семьи сообщил, что в результате взрыва отец семейства попал в реанимацию. В момент взрыва вся семья была дома. С женой приятеля и детьми у него пока связаться не получается.

Взрывом оказались разрушены четыре квартиры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Жертвами ЧП стали 12-летний ребенок и мужчина 1961 года рождения. Эвакуированных жителей дома разместят в гостинице. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты.