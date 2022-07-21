Дружелюбные коровы «Гжельского подворья» приедут на «Сыр! Пир! Мир!»

Семейная ферма «Гжельское подворье» примет участие в фестивале «Сыр! Пир! Мир!», который стартует в Истре через две недели. На ней не только делают вкусный сыр, но и выращивают самых дружелюбных коров и коз.

Ферма занимает территорию в 360 гектаров. Стойла на «Гжельском подворье» оборудованы по международным стандартам. Сейчас здесь живут более 100 коров, столько же коз, три сотни уток и гусей. А начиналось все с племенных коз, которых Анна Паршикова привезла из США для перепродажи.

«И как-то я приняла решение, что мне нравится этим заниматься, я буду разводить на племя», — поделилась фермер.

Главная особенность племенных англо-нубийских коз, которые живут на «Гжельском подворье», — качество молока. И дело тут не только в насыщенности белком и жирами.

«Благодаря им мы делаем совершенно потрясающие сыры, которые наши клиенты особенно ценят за то, что у них есть пикантный вкус козьего молока, но при этом отсутствует ярко выраженный запаха, от которого многие не очень в восторге», — пояснила Паршикова.

Взрослая племенная коза — удовольствие не из дешевых. Одна особь стоит около 200 тысяч рублей. Иногда у Анны покупают их в качестве породистого домашнего питомца.

Чтобы расширить линейку производимой продукции, ферма приобрела овец породы лакон. Их молоко используют для приготовления редких сыров. Под такой товар у фермы уже есть и своя база постоянных клиентов.

Коровами на ферме заведует Елена Паршикова — свекровь Анны и главный энтузиаст на хозяйстве. Все животные в «Гжельском подворье» дружелюбные и ухоженные. Полученное от них молоко перерабатывают тут же — в цехах по производству сыров, кисломолочной и мясной продукции.

У Паршиковых несколько семейных магазинов. Спрос растет, и в 2022 году фермеры выйдут на розничные сети. Попробовать их продукцию можно на фестивале «Сыр! Пир! Мир!», где «Гжельское подворье» устроит масштабную дегустацию.